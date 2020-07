Gordon Murray, “pai” do fantástico McLaren F1, revelou, através da sua empresa (Gordon Murray Automotive) que o seu novo supercarro será motorizado por um bloco V12 desenhado pela Cosworth.

O propulsor tem 3.9 litros e, segundo a Gordon Murray Automotive, será “o motor V12 atmosférico mais rotativo, com melhor resposta e com a maior densidade de potência e ligeireza do mercado.” Contas feitas, o bloco debita 654 CV e 467 Nm de binário, sendo o propulsor capaz de chegar acima das 12.100 rotações, indo do ralenti ao “redline” em 0,3 segundos. Apesar do binário máximo estar nas 9000 rpm, 71% do binário surge a partir das 2500 rpm para facilitar uma utilização em estrada. O motor tem hibridização ligeira com tecnologia 48 volts que, em modo “VMax” oferece mais 50 CV.

O motor é construído em alumínio, tem uma cambota em liga oeve que pesa 13 kgs! È usado titânio e outros materiais leves. O motor pesa, somente, 178 kgs. Gordon Murray deixa claro que a inspiração para o motor veio do V12 de 3.3 litros do Ferrari 250 GTO, do V12 de 3.5 litros da Honda para a Fórmula 1 e o V12 BMW S70/2 usado na Fórmula 1. A ideia foi trazer o melhor destes motores para um propulsor novo e melhorado.

O motor Cosworth V12 estará á mostra e não tapado, pelo que será uma peça de design. “Acima de tudo, quis que o nosso motor tivesse um aspeto ‘limpo’ como o BMW V12, sem placas de carbono a tapá-lo. Eram apenas as trompetas de admissão, as tampas das válvulas e as cabeças e algumas correias á mostra. Lindo!” referiu Murray.

O motor estará ligado a uma caixa manual de seis velocidades que pesa 80,5 kgs, com cárter em alumínio, curso curto e relações perto umas das outras. O Murray T.50 setá revelado no dia 4 de agosto às 17 horas de Lisboa.