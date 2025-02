"Natalia, diga-me, por favor, se as atuais técnicas de defesa contra as radiações permitem que, por exemplo, as vacas cheguem a Marte e regressem, ou os coelhos, os gatos, os cães", perguntou o Presidente russo, transmitido hoje pelo diretor-geral da Roscosmos, a agência espacial russa.

O chefe do Kremlin colocou esta questão a Natalia Cherkashina, uma engenheira aeroespacial que premiou pelo desenvolvimento de materiais e tecnologias para proteger os cosmonautas da radiação.

A cientista respondeu que está atualmente a fazer investigação para aumentar os níveis de segurança dos cosmonautas contra as radiações.

"A vaca era uma piada", disse Putin, acrescentando: "Precisamos de vacas na Terra".

O Presidente afirmou que demora cerca de um ano e meio a chegar a Marte e que os níveis de radiação são mais elevados do que na órbita da Terra.

A Rússia celebra o Dia da Ciência no próximo sábado e hoje o Kremlin acolheu a cerimónia anual de entrega de prémios a jovens cientistas, que se realiza todos os anos desde 2008.

O primeiro ser vivo no espaço foi um animal, não uma vaca, mas sim uma cadela vadia das ruas de Moscovo chamada Laika.

Lançada a bordo da nave soviética Sputnik 2, a 3 de novembro de 1957, Laika chegou a orbitar o planeta Terra, mas acabou por falecer devido ao sobreaquecimento da nave.

Após este lançamento a União Soviética enviou mais 12 cães para o espaço e apenas cinco voltaram com vida.

TAB // RBF

Lusa/Fim