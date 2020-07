A nova plataforma eVMP sera usada para modelos híbridos e 100% elétricos, sendo o futuro SUV do segmento C em 2023 a estrear a base.

O grupo PSA tem duas plataformas multi-energias: CMP e EMP2. A primeira serve pequenos veículos e aceita motores de combustão interna e 100% elétricos, enquanto a segunda está desenhada para motores térmicos e sistemas híbridos Plug In.

Ora, a PSA já anunciou que em 2025 irá acabar com estas duas plataformas por troca com outras duas 100% eletrificadas. Ou seja, acolhem motores 100% elétricos e motorizações híbridas Plug In.

A primeira delas chega em 2023 em será conhecida como eVMP que será usada em modelos do segmento C e D, sejam eles SUV, carrinhas ou berlinas. Porém, o primeiro a sair da fornada é o SUV do segmento C.

A plataforma pode albergar baterias entre 60 e 100 kWh e autonomias entre 400 e 650 km. A PSA diz que a plataforma pode acolher sistemas híbridos Plug In, para mercados que exijam esta tecnologia.

A chave para a eficiência da eVMP esta na otimização do desenvolvimento e os custos de industrialização. Por isso foi desenvolvida com muitas peças e soluções da EMP2 e foi desenhada para poder ser produzida nas atuais linhas de montagem sem investimento em atualização.

Segundo Nicolas Morel, chefe do departamento de pesquisa e desenvolvimento, “esta plataforma global tornará possível oferecer uma gama de veículos que respeitam o ambiente, satisfazendo as necessidades dos nossos clientes, assegurando prazer de condução e segurança a bordo.”