O novo Mokka será uma plataforma de estreia para o futuro da Opel, como a casa alemã deixa claro com o “Pure panel”.

O futuro da Opel está a ser esculpido dentro do grupo PSA e debaixo da batuta de Mark Adams, além do estilo exterior, também o interior está a receber nova evolução. Será um estilo “puro”, detalhado e focado no essencial. A filosofia criada para o futuro é tipicamente alemã, ou seja, clareza e expressividade com pragmatismo e funcionalidade. Esta filosofia aplica-se ao interior e ao exterior da nova geração do Mokka, que oferecerá ao condutor um “Pure Panel”, um painel de instrumentos totalmente digital, com forte conteúdo tecnológico, mas também simplificado para mostrar em destaque a informação mais importante.

“Através do novo Mokka trazemos aos nossos clientes, em estreia, o conceito ‘Pure Panel’ da Opel. Grandes ecrãs, perfeitamente integrados num formato de informação horizontal, com um número mínimo de controlos físicos e com informações digitais claras e imediatas que, no seu conjunto, criam uma experiência otimizada.” É assim que Mark Adams, vice-presidente da Opel para o estilo, descreve o novo painel de instrumentos.

A estrutura do “Pure Panel” da Opel e os ecrãs de grandes dimensões, tornam descartáveis a maioria das teclas e comandos habituais. Com as mais recentes tecnologias digitais, oferece as informações mais importantes ao condutor, como

por exemplo, a gestão da energia armazenada na bateria do Mokka elétrico, sem ter de recorrer a qualquer tipo de estímulo visual incomodativo. O “Pure Panel” do Opel Mokka olha para o futuro dos novos modelos que a marca alemã vai lançar no futuro.