Já revelámos no AUTOMAIS vários detalhes sobre a tecnologia que o Mercedes Classe S vai trazer para o mercado, mas a casa de Estugarda tem mais algumas novidades na manga.

O carro só será apresentado em setembro, mas a Mercedes tem vindo a libertar detalhes sobre a tecnologia que estará disponível, alguma dela capaz de nos deixar boquiabertos. Desta feita, a Mercedes revela detalhes sobre conforto, maneabilidade e segurança. O novo Classe S está a ser burilado para ser o melhor e mais avançado Mercedes de sempre!

O Classe S tem um eixo traseiro direcional – verdadeiramente direcional! – que torna as manobras em trabalho de crianças. “O eixo traseiro direcional torna o Classe S tão manobrável como um compacto. Mesmo no caso do Classe S com distância entre eixos alongada, o diâmetro de viragem é reduzido para 11 metros. E graças ao ‘Active Parking Assist’ com câmara de 360 graus, o veículo pode esgueirar-se para locais de estacionamento apertados reconhecendo se algum objeto se movimenta nesse espaço. Quando sai do espaço de estacionamento, o Classe S continua a monitorizar o tráfego em cruzamento” explica o engenheiro chefe do Classe S, Jurgen Weissinger.

Mas há mais coisas interessantes no Classe S. O “E-Active Body Control”, sistema de controlo da suspensão, levanta todo o carro imediatamente antes de uma eventual colisão detetada pelo sistema Pre-Safe. A ação acontece alguns milésimos de segundos antes do impacto, levando a que as forças do impacto sejam direcionadas para zonas mais resistentes da estrutura da parte inferior do carro.

Como já revelámos, o Classe S tem um inovador airbag colocado entre as costas do banco dianteiro e o ocupante do banco traseiro e outro airbag que esta posicionado entre o condutor e o passageiro, tendo como objetivo de reduzir o risco de as cabeças embaterem uma na outra na eventualidade de um forte impacto. Como também já noticiámos, o Classe S terá um MBUX atualizado, e todos os sistemas de ajuda ao condutor foram melhorados.