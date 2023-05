A nave, que transporta abastecimentos para futuros astronautas, realizou um encaixe automático na estação, que é composta pelo módulo central Tianhe e pelos módulos de laboratório Mengtian e Wentian.

A Tianzhou-6, a nona nave espacial a visitar a estação chinesa e a primeira a fazê-lo desde que foi concluída, no final de 2022, chegou com sucesso à estrutura, conhecida como Tiangong, às 05:16 locais (22:16 em Lisboa).

A nave descolou do centro de lançamento espacial de Wenchang, na ilha de Hainan, no extremo sul da China, a bordo do foguete Longa Marcha 7-Y7.

O módulo transporta cerca de 260 pacotes com um peso total de quase 5,8 toneladas, incluindo bens alimentares, água, equipamento científico e combustível para a estação.

Entre os alimentos estão cerca de 70 quilos de fruta, o dobro da carga transportada pela missão anterior Tianzhou-5.

A nave tem uma capacidade de carga melhorada de até 7,4 toneladas e uma vida útil superior a um ano e também tem mais espaço em contentores pressurizados, graças a uma reformulação do seu interior.

A Tianzhou-6 vai permanecer acoplada na estação por vários meses e realizar várias operações de transferência de combustível.

A Tiangong vai receber duas missões tripuladas este ano: a Shenzhou-16, que vai transportar três astronautas nas próximas semanas, e a Shenzhou-17, que transportará outros três astronautas em outubro.

A estação espacial chinesa, cujo nome significa "Palácio Celestial", em chinês, pesa cerca de 70 toneladas e deve operar por 15 anos, orbitando a cerca de 400 quilómetros da superfície da Terra.

Em 2024, é provável que se torne a única estação espacial do mundo se a Estação Espacial Internacional, uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos da qual a China foi excluída, for retirada nesse ano, como está planeado.

Nos últimos anos, o programa espacial chinês alcançou vários sucessos, como pousar a sonda Chang'e 4 no lado oculto da Lua -- um feito inédito -- e colocar uma sonda em Marte, tornando-se o terceiro país -- depois dos Estados Unidos e da antiga União Soviética -- a fazê-lo.

