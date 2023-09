"É o primeiro ano do programa, é um ano de lançamento. E estamos a tentar identificar quais são os países que vão avançar connosco. Moçambique, neste momento, está posicionado como um dos países da linha da frente em termos de avançar com o programa", avançou André Aragão Azevedo, diretor do Programa de Desenvolvimento Digital da Microsoft, em declarações aos jornalistas após uma reunião com o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi.

De acordo com o responsável da tecnológica norte-americana, o encontro de hoje visou "trabalhar em conjunto com o Governo, em conjunto com o país", para promover "essa aceleração da digitalização em Moçambique e das oportunidades digitais para a população de moçambicana".

"Na Microsoft criámos um novo programa que se chama um programa de desenvolvimento digital. O programa de desenvolvimento digital tem, na verdade, o objetivo de apoiar os países na aceleração da digitalização", acrescentou André Aragão Azevedo.

"Traz uma série de benefícios, uma série de vantagens para países em desenvolvimento, para os sistemas de digitalização e, portanto, estamos neste momento num processo de identificação dos primeiros países com quem vamos trabalhar, dos cinco países com quem vamos trabalhar", disse ainda o responsável, reconhecendo a "vontade enorme" de Moçambique entrar neste programa.

"O senhor Presidente tem mostrado essa intenção e essa prioridade de investir neste tema da transformação digital. E, portanto, foi a pedido dele que de facto viemos falar e, portanto, é proativamente o Presidente que está a dinamizar essa agenda", concluiu.

O chefe de Estado moçambicano está de visita aos Estados Unidos da América, onde discursou terça-feira na 78.ª sessão anual da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A visita prevê a assinatura, na quinta-feira, no Capitólio, em Washington, com a Millennium Challenge Corporation (MCC), do segundo compacto de financiamento, de 500 milhões dólares, na presença de Filipe Nyusi.

