A casa de Estugarda revelou as primeiras fotos e detalhes do interior do novo Classe S.

Num carro como o Classe S, a prioridade terá de ser dada a quem viaja no banco traseiro e foi exatamente isso que a Mercedes fez. Por isso, quem viaja atrás tem pleno acesso ao sistema MBUX (Mercedes Benz User Experience) e a todas as funções, através de três ecrãs sensíveis ao toque e o assistente de voz “Olá Mercedes”.

O MBUX entra na sua segunda geração e percebe-se que o interior do novo Classe S foi esculpido em função do sistema. O habitáculo está mais digital que nunca, oferecendo cinco ecrãs sensíveis ao toque com tecnologia OLED e menos 27 botões físicos que no anterior modelo.

O MBUX passa a estar centrado no utilizador e por isso há ampla personalização dos ecrãs e dos grafismos e uma melhor interação homem-máquina. Exemplo disso é o novo painel de instrumentos 3D que permite um grafismo espacial com apenas um toque, permitindo que haja uma sensação tridimensional sem utilização de óculos 3D ou lentes 3D.

O assistente de voz “Olá Mercedes” foi melhorado e está capaz de fazer ainda mais diálogos com o utilizador. Ações como aceitar uma chamada telefónica ou chamar o mapa da navegação, podem ser feitas sem tocar num único botão. O assistente de voz pode explicar onde está o kit de primeiros socorros ou como fazer oara ligar um telefone via Bluetooth.

A segunda geração do MBUX oferece um método de autenticação para lá do clássico Pin, combinando a leitura da impressão digital, reconhecimento de voz e da face, permitindo, assim, acesso a regulações individuais e até verificação de pagamentos digitais a partir do carro.

A Mercedes destaca uma das características únicas do MBUX: a rede em que funcionam os sistemas do veículo. Por exemplo, o alerta de saída do carro utiliza câmaras para reconhecer quando um ocupante quer sair do veículo e se estiver a aproximar-se um outro veículo pelo ângulo morto, a luz ambiente pisca em vermelho para avisar que não deve sair do carro. O MBUX consegue, igualmente, detetar se a cadeirinha da criança está bem fixada ao banco da frente.

Enfim, uma enorme evolução que leva o Classe S para outro patamar no que toca á conectividade e na interface entre homem e máquina. Olá Mercedes!