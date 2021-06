Numa altura em que a Honda está a traçar o seu caminho para a eletrificação, a imprensa japonesa, mais precisamente a Car Sensor, revelou que o Honda Sport EV deve chegar em 2022. Para quem não se recorda, o Honda Sport EV foi um concept lançado pela marca no Salão de Tóquio em 2017, curiosamente ao lado do protótipo do Honda e, e que mostrava a silhueta de um coupé de cariz desportivo com motorização 100% elétrica. Para já não passam de rumores, mas a mesma fonte indica que já foram avistados protótipos deste concept a circular na via pública.

Caso o concept Honda Sport EV chegue a uma versão de produção, é esperado que adote a mesma plataforma do Honda e, um dado que lhe confere tração traseira. Quanto ao motor, deverá utilizar uma solução idêntica ao citadino elétrico, mas com um incremento de potência face à versão mais potente do “e” que debita 154 cv. Passando para o visual, vai adotar, muito provavelmente, um design não muito distinto do protótipo e terá capacidade para dois passageiros.