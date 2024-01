O lançamento desta manhã no Centro Espacial Imam Khomeini, na província de Semnan, envolveu um foguete Simorgh (Fenix) com carga de um satélite de 32 quilos e dois de menor dimensão, com menos de 10 quilos, para uma órbita mínima de 450 quilómetros de altura, noticia a agência Europa Press.

De acordo com a agência de notícias semi-oficial iraniana Tasnim, todos são satélites de comunicações destinados a testar comunicações de banda estreita e tecnologia de geolocalização.

A agência especifica que o satélite principal, 'Mahda', também cumpre a dupla função de testar a capacidade do foguete 'Phoenix' de transportar múltiplas cargas para o espaço.

O lançamento ocorre depois de o Irão ter colocado em órbita o seu satélite 'Soraya', uma descolagem criticada pelos países ocidentais, que entenderam que esta tecnologia de alta altitude poderia ser usada para o desenvolvimento de sistemas de mísseis balísticos de longo alcance.

O Irão, em resposta, garantiu que o objetivo destes lançamentos é exclusivamente pacífico e simplesmente faz parte do seu programa de investigação espacial.

