A cada vez maior preocupação relativamente à qualidade do ar, a Hyundai decidiu desenvolver três tecnologias aplicadas á climatização.

Falamos do sistema “After-Blow”, o “Multi Mode Air” e o “Fine Dust Indicator”. Estas tecnologias serão introduzidas primeiro nos modelos vendidos na Coreia e, depois, instalados nas gamas globais da Hyundai.

O “After Blow” seca a condensação do sistema de evaporação, impedindo o crescimento de bolor no sistema do ar condicionado (algo que pode causar odores). Após o motor ser desligado e do sistema ter drenado a condensação do evaporador durante cerca de 30 minutos, o “After Blow”é ativado pelo período de 10 minutos, secando, totalmente, o evaporador e alguma da condensação que possa ter ficado pela passagem do ar. Tudo é feito utilizando um sensor de bateria inteligente (IBS) que monitoriza a bateria fazendo com que para de trabalhar caso esta esteja fraca, evitando que haja alguma possibilidade de descarregar a bateria. Se o ar condicionado não for utilizado durante um certo período de tempo ou se a temperatura exterior for muito baixa, o “After Blow” desativa-se.

Quanto à tecnologia “Multi-Air Mode”, utiliza múltiplas aberturas para o ar condicionado e aquecimento com o intuito de criar um ambiente mais agradável no interior. Quando ativado este modo, o ar é dispersado através das múltiplas novas saídas de ar no banco do condutor e passageiro, em adição às saídas de ar convencionais. O volume total de ar mantém-se, mas a dispersão do ar reduz o contacto direto do ar, suavizando o mesmo. Este modo pode ser ligado ou desligado consoante a preferência do condutor.

Finalmente, o ‘Fine Dust Indicator.’ É um sistema que avalia o ar que se encontra no interior do veículo em tempo real, permitindo ao condutor controlar melhor a qualidade do ar. Para isso, há um indicador que demonstra a concentração e o nível de poluição de partículas ultrafinas (PM 2.5) no habitáculo utilizando um esquema de números e cores para uma melhor compreensão: azul para 0 a 15 g/m3, verde para 16 a 35 g/m3, laranja para 36 a 75 .g/m3, e vermelho para 76 .g/m3 ou mais. Se o nível de partículas ultrafinas exceder as 36 g /m3 enquanto a função está ativa, o modo de purificação do ar entra em ação de forma a purificar o ar presente no interior do veículo.