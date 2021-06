A empresa britânica Saietta Group apresentou um novo produto pensado para os carros elétricos. Falamos de inovadores motores elétricos instalados nas rodas dos veículos e, para demonstrar o potencial dos mesmos, a Saietta Group decidiu criar a AFT 140, uma plataforma elétrica modular com um design design plano, quase como um skate. Esta solução permite a maximização do espaço disponível para o chassis e tem a vantagem de se poder adaptar a todo o tipo de veículos.

A inclusão dos motores nas rodas também reduz a complexidade da unidade motriz e permite diminuir o número de peças necessárias algo que, consequentemente, diminui o peso total do conjunto. “Nós não pretendemos tornar-nos num fabricante de plataformas e apenas desenvolvemos um chassis para demonstrar o potencial do nosso inovador motor na roda. Nós queremos trabalhar com criadores de plataformas, complementando ao invés de competir com as suas inovações”, refere Wicher Kist, CEO da Saietta Group.

Veja o vídeo explicativo aqui.