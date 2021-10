Elvira Fortunato recebe a distinção no âmbito da Cimeira Global das Mulheres, uma iniciativa da organização norte-americana The GlobeWomen Research and Education Institute que este ano decorre em Lisboa até sábado.

O prémio, de cariz internacional, visa "distinguir mulheres em todo o mundo que se destacam em diversas áreas de atividade", refere a UNL em comunicado, acrescentando que, em Portugal, a distinção foi para Elvira Fortunato em reconhecimento do seu "trabalho pioneiro" na área da eletrónica de papel.

Para a investigadora, que dirige o Cenimat - Centro de Investigação de Materiais, o Portugal's Women's Leadership Award (Prémio de Liderança Feminina em Portugal) "é também uma forma de promover a igualdade de género, que tem sido uma forte aposta da Universidade Nova de Lisboa".

