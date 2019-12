Cápsula espacial da Boeing regressa à Terra este domingo A nova cápsula espacial da empresa aeronáutica Boeing vai regressar à Terra este domingo, depois de ter falhado a acoplagem à Estação Espacial Internacional (EEI), noticia a agência AP. tecnologia Lusa tecnologia/capsula-espacial-da-boeing-regressa-a-terra_5dff36b829922c79774f1a98





Se o teste tivesse corrido como o esperado, a cápsula CST-100 Starliner, que não transporta astronautas, devia passar a próxima semana na EEI, como parte do ensaio para o voo com tripulantes de verdade, agendado para o próximo ano.

Porém, a cápsula acabou na órbita errada, pouco tempo depois do lançamento, na sexta-feira, e a Boeing e a agência espacial norte-americana NASA decidiram fazê-la regressar à Terra o mais depressa possível.

Segundo o diretor da NASA, Jim Bridenstine, aconteceu uma anomalia no sistema de contagem decrescente do veículo espacial, que fez com que o computador de bordo "pensasse" que já tinha feito as manobras necessárias para se colocar na órbita certa.

"A cápsula consumiu mais combustível do que o previsto para se manter controlada. Isso tornou impossível o encontro com a estação espacial", afirmou.

Projetada para ser o novo transporte de tripulações para a EEI, a Starliner poderá aterrar em qualquer dos cinco locais definidos na costa oeste dos Estados Unidos, salvando-se para poder ser usada noutra missão.

