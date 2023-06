Com um período de vigência para o triénio 2023-2025, a Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde (EGDCV) vai ter nove áreas de intervenção, 80 medidas estratégicas, das quais 56 estruturantes, de caráter administrativo, legislativo e tecnológico.

A estratégia vai ser acompanhada de um plano, com 34 metas e 313 ações, cuja implementação está orçada em cerca de 60 milhões de euros, segundo a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira.

De acordo com a governante, Cabo Verde tem tido um "percurso de sucesso" e tem dado "passos largos" ao nível da governação digital, mas notou que os cidadãos e as empresas não sentem ainda o "cabal impacto" do desenvolvimento tecnológico do arquipélago.

"Por isso, é primordial que a definição de políticas públicas em matéria digital seja feita de forma planeada, transversal, e que as ações que se desenvolverem sejam implementadas de forma segura, sustentada e efetiva. Daí a necessidade de aprovação da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde", afirmou a ministra, durante a apresentação, na Praia.

Edna Oliveira sublinhou que a estratégia é um "documento do Estado" de Cabo Verde, e não de nenhum Governo ou diretor, e vai ser o "guia" ou a "bússola" para conhecer o estado atual, definir as metas e objetivos e orientar o percurso.

Disse ainda que o documento vai propiciar o "alinhamento" das atividades e promover o "comprometimento" das diferentes entidades para prestar um serviço público de qualidade, de forma ágil e com impacto.

A estratégia vai intervir na digitalização e simplificação de processos, tecnologias, integração e interoperabilidade, literária digital, infraestrutura e segurança, legislação, boa governação, serviços públicos digitais e acesso e disponibilização de informação.

Com isso, o Governo pretende um "Cabo Verde digital, um Estado ágil, capaz, resiliente, confiável e transparente, mais próximo em todas as etapas de vida dos cidadãos e das empresas".

"É um documento que certamente nos dá oportunidade de conhecer o nosso potencial e antecipar os riscos na tomada de decisões a curto e longo prazo", afirmou, entendendo que se trata de um instrumento "fundamental" e "cimeiro" para o processo de digitalização da Administração Pública cabo-verdiana.

Para Edna Oliveira, a estratégia não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para orientar toda a atuação do Estado, simplificar processos, em que a próxima etapa será a concretização das ações.

O documento é transversal a todos os setores da Administração Pública e o processo de elaboração foi coordenado pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, com suporte técnico de uma equipa de especialistas da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas (UNU-EGOV).

