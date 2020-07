O grupo BMW está a acelerar a sua capacidade de produção de motores elétricos, transmissões, controlo eletrónico e baterias para os seus veículos 100% elétricos na sua maior fábrica europeia, situada em Dingolfing, Alemanha.

A casa de Munique inaugurou um centro de competência para a produção de unidades de propulsão elétrica, que terá capacidade para produzir 500 mil unidades do sistema e-Drive a partir de 2022. Lembramos que a fábrica de Dingolfing produz a cadeia cinemática do i3 desde 2013.

A cadeia cinemática BMW e-Drive combina motor elétrico, transmissão e controlo eletrónico tudo numa só unidade. A quinta geração do e-Drive será estreada no BMW iX3 que vai iniciar a sua produção na China no final do verão. Além das unidades e-Drive, este centro de competência da BMW vai produzir componentes elétricos tais como módulos de baterias e baterias de elevada voltagem em oito linhas de montagem. Quatro linhas adicionais vão ser montadas nos próximos anos, aumentando a capacidade instalada de forma significativa.

Segundo Oliver Zipse, o CEO da BMW, “continuamos a aumentar a eletro mobilidade e a estabelecer padrões para a transformação da nossa indústria. Em 2022, só em Dingolfing, seremos capazes de produzir unidades e-Drive para mais de meio milhão de veículos 100% elétricos por ano! Ao mesmo tempo, iremos produzir uma mistura de veículos totalmente elétricos, híbridos Plug-In e modelos com motores de combustão interna, tudo na mesma linha, para que possamos dar aos nossos consumidores o ‘Poder da Escolha’. Isto mostra como temos pavimentado o caminho para que a mudança da nossa indústria seja uma história de sucesso.”

Contas feitas, o espaço do centro de competência para a eletrificação aumentara dos 8 mil metros quadrados de 2015 para 80 mil metros quadrados e serão contratados a médio prazo dois mil trabalhadores. Tudo para apoiar a ofensiva eletrificada da BMW que, em 2021, espera que cerca de um quarto das vendas na Europa sejam eletrificadas. Esse valor crescerá para um terço em 2025 e para metade em 2030. Em 2023, a BMW irá oferecer no seu catálogo nada menos que 25 modelos eletrificados, metade dos quais serão 100% elétricos. Atualmente, a fábrica de Dingolfing tem 10% da sua produção alocada a produtos eletrificados.