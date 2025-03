Astronautas retidos no espaço durante nove meses regressaram à Terra em segurança

Cabo Canaveral, 18 mar 2025 (Lusa) - Os astronautas da NASA, Butch Wilmore e Suni Williams, retidos no espaço durante nove meses, amararam hoje nas águas do Golfo do México, ao largo da costa da Flórida, nos Estados Unidos, a bordo de uma cápsula da SpaceX.