"Quando surgiu a oportunidade de lançarmos em Portugal a competição Startup World Cup, da Pegasus Tech Ventures, nem hesitámos", conta à Executive Digest Rui Sales Rodrigues, executive director da SWP Portugal, a maior competição e conferência para startups a nível global, que nasceu em 2010 e está hoje em mais de 70 países, com mais de 100 eventos regionais por ano. "O nosso país tem vindo a afirmar-se como um hub de inovação e empreendedorismo, mas para que as nossas startups possam escalar globalmente é fundamental garantir acesso a investimento estratégico e qualificado", justifica ainda o responsável. Que aponta esta competição como um caminho privilegiado: com mais de 10 mil candidaturas anuais de startups e envolvendo mais de 50 mil participantes, os finalistas de cada uma das regiões em competição vão encontrar-se na final global, a 16 e 17 de outubro em Silicon Valley, competindo por um investimento direto de 1 milhão de dólares.

A etapa portuguesa da competição realiza-se na Unicorn Factory Lisboa, já nos dias 10 e 11 de setembro contando com nomes como Teresa Fiúza (Banco Português de Fomento), Gil Azevedo (Unicorn Factory), Cláudia Machado (Grupo Brisa) e António Grilo (Agência Nacional de Inovação) entre os que vão avaliar as 50 startups pré-selecionadas, chegando ao vencedor que irá representar o país nos Estados Unidos.

E porque a competição não é tudo, nestes dois dias haverá também tempo para dar a palavra a inovadores, na conferência Building Bridges Through Innovation, que já tem nomes de peso confirmados para subir ao palco da Unicorn Factory Lisboa, no dia 10. "Na parte da manhã, o evento terá a presença de Dora Moita, presidente da Imprensa Nacional Casa da Moeda; Ricardo Baptista Leite, CEO da Health AI; Marco Ferraz, Head of Upstream & Industrial Innovation da Galp; Ana Simões, Head of Innovation, Funds and Grants and Corporate VC da Brisa; Daniel Riscado, Head of Center for Transformation da Fidelidade; Carlos Silva, Diretor de Inovação da INCM; Joana Pinto, Partner da Antas da Cunha Ecija; e Sofia Couto Rocha, Head of Innovation & Head of Virtual Client da Lusíadas Saúde", confirmam os organizadores ao SAPO.

Ao longo do primeiro dia desta SWC Portugal, o programa combina "debates sobre o futuro dos negócios e inovação tecnológica, com momentos de networking de alto nível entre startups, investidores e líderes corporativos", contando ainda da parte da tarde com outros protagonistas notáveis, como Carolina Sampaio Dinis, Community Officer Portugal do European Institute of Innovation & Technology (EIT); André Soares Campos, Administrador da Sogrape; João Nunes Rosado, Head of Portfolio da Unicorn Factory; Joshua Moreira, Co-founder da FCJ Portugal Ventures Builder; Joey Moreau, Managing Partner da More Ventures & Global COO e António Coutinho, CEO da EDP Innovation.

Haverá ainda tempo para o anúncio da lista das 15 startups finalistas que irão disputar, no dia seguinte, "o título de campeã nacional e a oportunidade de representar Portugal na Grande Final Mundial, a realizar em São Francisco". Para outubro fica a decisão do grande vencedor da edição global, que levará 1 milhão de investimento direto da Pegasus Tech Ventures, empresa global de capital de risco com sede em Silicon Valley, que já tem 2 mil milhões de dólares em ativos sob gestão. "A Pegasus oferece capital intelectual e financeiro a empresas de tecnologia emergentes em todo o mundo, disponibilizando aos investidores institucionais uma abordagem de capital de risco de alto nível e operando um modelo exclusivo de venture capital as a service que permite a grandes corporações globais colaborar com startups tecnológicas", explica a organização, apontando marcas como a ASUS, a SEGA e a NGK Spark Plugs e empresas como a SpaceX ou a Airbnb entre os parceiros que fazem parte do portefólio da Pegasus.