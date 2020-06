O novo iOS14 da Apple foi recentemente apresentado e tem como grande novidade a função de chave digital.

Desenhada para dar aos proprietários de iPhone e do Apple Watch uma forma segura e fácil de abrir o carro de forma digital sem chave e sem comandos, a chave digital pode ser usada para abrir e fechar carros que sejam compatíveis.

O sistema será lançado no final do ano, em primeiro lugar nos veículos da BMW, utilizará a tecnologia NFC (near-field communication ou campo de comunicação curto) que permitirá ao utilizador colocar o telefone perto do puixador da porta e o carro abri-se-á. Depois, colocam o iPhone no carregador sem fios do carro e colocar o motor a funcionar.

Como deixa de existir chave, partilhar o carro será mais fácil, sendo que a BMW diz que até cinco pessoas podem ter acesso ao carro, com o proprietário a poder limitar a potência do motor, a velocidade máxima e até o volume do rádio, entre outras coisas. Há a promessa de segurança e capacidade de funcionar até 5 horas depois do iPOhone desligar por ficar sem bateria.

Todos os modelos (1, 2, 3, 4, 5 ,6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M e Z4) produzidos depois de 1 de julho de 2020 terão este sistema desde que vendidos nos 45 paises escolhidos. Claro que terá de ter um iPhone XR, XS ou mais recente, ou então po Apple Watch Serie 5 ou mais recente.

A Apple confirmou que está a trabalhar na próxima gerçaão da chave digital, com tecnologia “Ultra Wideband”, o que permitirá destrancar o carro sem retirar o iPhone do bolso ou d amala. Estará disponível para o ano.

No âmbito desta colaboração, a BMW e a Apple anunciaram “rotas inteligentes” para carros elétricos utilizando o Apple Maps. Os condutores podem usar o Apple CarPlay para selecionar no Apple Maps o destinio e este apontará a rota ideial e inteligente de acordo com a autnomia e a localização de estações de recarregamento ao longo da rota. O sistema estará disponível no próximo ano e estrear-se-á com o BMW i4.