"Há uma hipótese muito séria de Boris Johnson poder ir à Conferência dos Oceanos das Nações Unidas [entre 27 de junho e 01 de julho], em Lisboa, embora calhe entre a reunião do G7 e a Cimeira da NATO", em Madrid, declarou António Costa após ter sido recebido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, em Londres, no número 10 da Downing Street.

Fonte diplomática adiantou à agência Lusa que Boris Johnson deverá estar em Lisboa "numa janela de oportunidade" que terá entre o fim da reunião do G7 e o início da Cimeira da NATO de Madrid, que decorre entre 28 e 30 de junho. Ou seja, a data mais provável é o próximo dia 28.

Perante os jornalistas, o líder do executivo português considerou que "não há nada que possa unir mais o Reino Unido e Portugal do que a área dos oceanos" e falou depois sobre um progresso registado nesta área.

"O Reino Unido fará um investimento crescente no grande centro de investigação internacional criado nos Açores para o estudo das alterações climáticas e do mar profundo. Vai haver um reforço claro da participação do Reino Unido, que terá um maior envolvimento ao nível dessas áreas de investigação", adiantou.

