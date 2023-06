"A transformação digital na Administração Pública é o grande trabalho que temos que fazer. Há ritmos aqui muito diferentes e há situações muito diferenciadas e a Administração Pública precisa urgentemente de transformação digital mesmo", advogou o chefe do Governo.

Ao intervir na Praia na cerimónia de lançamento da Estratégia para a Governação Digital de Cabo Verde (EGDCV), Ulisses Correia e Silva disse que a transformação deverá ser "o mais acelerado possível", com eficiência, tempo de serviço, qualidade no controlo da informação e comunicação e transparência.

Para isso, entendeu que é preciso uma Administração Pública "totalmente diferente" da atual, que é "muito centrada em si própria, departamentalizada" e que trabalha "muito na ótica do funcionar e muito pouco na ótica do servir".

"A transformação digital deve ajudar a fazer a fazer essa mudança de uma forma acelerada, para podermos fazer com que processos possam reduzir também, às vezes, pequenos poderes que se instalam, pela burocracia", descreveu ainda Correia e Silva, dizendo que a burocracia é necessária, mas quando se torna "chata" começa a criar problemas às empresas e aos cidadãos.

"Temos aqui um grande trabalho a ser feito e estaremos a trabalhar nisso", projetou, esperando passar da visão departamentalizada da Administração Pública para estar centrada no serviço público de qualidade aos cidadãos e às empresas.

"Todos os ministérios e serviços do Estado devem estar alinhados com este propósito", insistiu o primeiro-ministro, pedindo uma "atitude proativa" a todos os dirigentes da Administração Pública, tendo anunciado para breve uma reunião alargada com todos esses responsáveis.

Também vai ser acionado o Conselho Interministerial da Monitorização do Estado e do Ambiente de Negócios, para funcionar regularmente e monitorizar a implementação de estratégias e políticas de transformação digital no país.

A Estratégia de Governação Digital de Cabo Verde conta com mais de 300 ações a serem realizadas nos próximos três anos, orçadas em 60 milhões de euros, para simplificar processos e prestar serviços digitais de qualidade.

O documento vai ter nove áreas de intervenção, nomeadamente digitalização e simplificação de processo, tecnologias, integração e interoperabilidade, literária digital, infraestrutura e segurança, legislação, boa governação, serviços públicos digitais e acesso e disponibilização de informação.

E também 80 medidas estratégicas, das quais 56 estruturantes, de caráter administrativo, legislativo e tecnológico, que serão acompanhadas de um plano, com 34 metas e 313 ações.

Na sua intervenção, o primeiro-ministro pediu ainda "maior atenção" e "reforço das ações" no que diz respeito à questão da cibersegurança, lembrando que atualmente há muitos crimes que não conhecem fronteiras.

O documento é transversal a todos os setores da Administração Pública e o processo de elaboração foi coordenado pelo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, com suporte técnico de uma equipa de especialistas da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas (UNU-EGOV).

RIPE // LFS

Lusa/Fim