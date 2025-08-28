Henricartoon 28 ago 2025 18:05 Planeta Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar Os turistas Anterior 28ago2025 Seguinte Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar Partilhar Anterior 28ago2025 Seguinte Em destaque Governo aumenta salário dos bombeiros voluntários em 25% GPIAAF defende “revisão urgente” do regulamento sobre operação de meios aéreos Helicóptero que caiu no Douro em 2024 violou altitude mínima Medvedev avisa que Rússia vai retaliar caso a Áustria avance para adesão à NATO Últimas Record · Desporto · 28 ago 2025 18:28 Adaptado ao Benfica, Ríos não esquece origens: «Às vezes fico até mais tarde a assistir aos jogos» por Record | redacao@record.pt Diário de Notícias da Madeira · Atualidade · 28 ago 2025 18:26 Sporting recebe o campeão PSG e visita o Bayern Munique por Agência Lusa Jornal PT50 · Economia · 28 ago 2025 18:26 Dono do Novo Banco lança “obrigações de guerra” Forbes África Lusófona · Economia · 28 ago 2025 18:26 Investimento em Capital de Risco aposta na expansão da produção de mel no Moxico Bola na Rede · Desporto · 28 ago 2025 18:25 Atenção, Benfica: Newcastle paga 85 milhões de euros e garante reforço para o ataque Centro TV · Regiões · 28 ago 2025 18:24 Suspeito volta a furtar estabelecimentos e acaba em prisão preventiva Jornal Económico · Economia · 28 ago 2025 18:23 AdC dá luz verde à criação da Everstone pela Vanguardeagle e ABNSouza Executive Digest · Economia · 28 ago 2025 18:22 Conserveiras rejeitam culpas pela falta de espaço para armazenar atum Bola na Rede · Desporto · 28 ago 2025 18:22 Kairat Almaty entra na história da Champions League devido ao Sporting Executive Digest · Economia · 28 ago 2025 18:21 Madeira avança com 2,8 milhões de euros em contratos-programa com seis entidades