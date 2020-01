Urgência pediátrica de Torres Vedras a funcionar sem pediatras até às 21:00 de sábado Torres Vedras, Lisboa, 03 jan 2019 (Lusa)- A urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste (CHO), no distrito de Lisboa, está desde as 21:00 de quinta-feira até às 21:00 de sábado a funcionar, mas sem pediatras, disse hoje à agência Lusa a administradora do CHO. nacional Lusa nacional/urgencia-pediatrica-de-torres-vedras-a_5e0e9387173a6f1c3166abc0





"Tem a ver com a falta de pediatras na escala, porque a escala é feita à custa de prestadores de serviço, uma das quais, mais regular, está de férias este mês e estamos com dificuldades", afirmou Elsa Banza.

A presidente do conselho de administração do CHO esclareceu que a urgência continua a funcionar, mas em vez de ter uma escala preenchida por dois médicos de clínica geral e um pediatra, está a trabalhar apenas com os clínicos gerais.

"Os doentes que precisem de pediatra são transferidos para a urgência pediátrica de Caldas da Rainha", no distrito de Leiria, informou.

Elsa Banza admitiu que já houve constrangimentos no dia 31 de dezembro e deverão voltar a existir na próxima semana, pelo mesmo motivo.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e de Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).

