UGT transmite a Marcelo "grande preocupação" A UGT, recebida hoje pelo Presidente da República, transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa a sua "grande preocupação" com a ausência de melhoria de rendimentos dos trabalhadores e pensionistas na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. nacional Lusa nacional/ugt-transmite-a-marcelo-grande-preocupacao_5e04d1f02713b21bf05d2e06





"Transmitimos a nossa grande preocupação quanto ao conteúdo do Orçamento, no seguimento da reunião da Concertação Social", explicou aos jornalistas a presidente da UGT, Lucinda Dâmaso, à saída do encontro com o Presidente da República, que já tinha recebido uma delegação da CGTP.

A UGT, segundo a presidente, transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa a sua preocupação face "à carga fiscal muito elevada" que está prevista na proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), entregue pelo Governo ao parlamento no passado dia 16.

Lucinda Dâmaso salientou ainda a necessidade de ser acrescentada a essa proposta uma melhoria dos salários dos trabalhadores.

"A nossa preocupação é bastante. Os trabalhadores têm de ter aumento de rendimentos", defendeu, lembrando que tal não acontece, na opinião da UGT, na proposta apresentada pelo Governo.

"Dissemos ao Presidente que precisamos de acordo de Concertação Social, mas não a qualquer preço, mas o Governo tem de dar sinais" de estar interessado nesse acordo, acrescentou a presidente da UGT.

A sindicalista salientou como qualidades do Presidente da República o "saber ouvir bem" e ter "sensibilidade social", e concluiu: "Espero que o Presidente interceda nesse sentido [da defesa da melhoria dos rendimentos de trabalhadores e pensionistas]".

Além de representantes da CGTP e UGT, o Presidente da República recebe na tarde de hoje representantes das confederações patronais CTP - Confederação do Turismo Português, CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal e CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

VP // CSJ

Lusa/fim