Tele-escola para alunos até ao terceiro ciclo sem data para começar - ministro Lisboa, 04 abr 2020 (Lusa)- As escolas estão a preparar-se para aulas através da televisão pública para alunos até ao terceiro ciclo, para chegarem aos que não têm acesso à Internet, disse hoje o ministro da Educação, sem, contudo, avançar datas. nacional Lusa nacional/tele-escola-para-alunos-ate-ao-terceiro-ciclo_5e889d5699a1bc19800e43df





"Como não era possível chegar a todos os alunos através dos meios mais tecnológicos, vamos poder fazê-lo pelos meios mais tradicionais", enquanto estiverem suspensas as aulas presenciais nas escolas devido à pandemia, explicou o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, em declarações à RTP.

O governante adiantou que a solução é a tele-escola, mas num cenário "completamente diferente" do que existiu no passado para o segundo ciclo, em que era dada com "alunos e professor na sala de aula".

A televisão pública é o "meio em que existe mais acesso, porque está acessível através da Televisão Digital Terrestre e pela Internet", justificou, adiantando que a tutela "está a trabalhar para o terceiro período acontecer".

Questionado sobre a data para o arranque da tele-escola, Tiago Brandão Rodrigues não se comprometeu e remeteu para 09 de abril, ocasião em que o Governo vai anunciar um conjunto de orientações para o terceiro ciclo do ano letivo.

Além da avaliação sobre o ponto de situação da pandemia à data, "também temos de chegar às escolas e explicar-lhes como poderão utilizar esta ferramenta e este é um trabalho que está em curso", justificou.

Devido à pandemia e num contexto em que todos "foram apanhados de surpresa" e a tutela está a "preparar os cenários mais complexos", o Ministério da Educação, afirmou, enviou orientações às escolas que estão a "preparar os seus planos de ensino à distância".

"Temos de nos preparar para situações mais complexas e temos de começar a trabalhar atempadamente e a produzir todas estas ferramentas", sublinhou.

Questionado em relação ao recomeço das aulas para os alunos do ensino secundário, Tiago Brandão Rodrigues remeteu também a decisão para 09 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 60 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Portugal regista hoje 266 mortes associadas à covid-19, mais 20 do que na sexta-feira (+8,1%), e 10.524 infetados (mais 638, 6,5%), segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

FCC // MAG

Lusa/Fim