Siza Vieira e Souto de Moura discutem trabalho um do outro em "Diálogos Cruzados" A Casa da Arquitetura e o Museu de Serralves vão pôr os dois prémios Pritzker portugueses, Álvaro Siza e Souto de Moura, em "Diálogos Cruzados", discutindo o trabalho um do outro em conversas com historiadores e críticos de arquitetura.





"Diálogos Cruzados" acontece em torno das exposições destes arquitetos, atualmente patentes nestas duas instituições, adiantou hoje a Casa da Arquitetura, em comunicado.

Esta iniciativa terá dois atos em dois locais distintos -- na Fundação de Serralves, no Porto, a 10 de janeiro, às 19:00, e na Casa da Arquitectura, em Matosinhos, no dia seguinte, às 16:00.

"Em cada uma das sessões, um dos arquitetos discutirá o trabalho do outro, através da lente crítica de ambas as exposições, em conversa com um historiador e crítico de arquitetura de renome mundial", sublinhou.

Eduardo Souto de Moura discutirá o trabalho de Álvaro Siza Vieira, em conversa com Kenneth Frampton, e Álvaro Siza Vieira, o trabalho de Souto de Moura, com Francesco Dal Co.

No comunicado, a Casa da Arquitetura explicou que, desta forma, celebra-se a "presença simultânea de grandes exposições retrospetivas sobre as obras de Álvaro Siza e de Eduardo Souto de Moura nas duas instituições, e debatem-se as inúmeras referências cruzadas entre esses dois arquitetos portugueses, ambos galardoados com o Prémio Pritzker".

Os bilhetes custam três euros por sessão, e podem ser adquiridos em serralves.pt e casadaarquitectura.pt.

