Sismo de 3,6 na escala de Richter sentido na ilha do Faial Um sismo de magnitude 3,6 na escala de Richter foi sentido hoje na ilha do Faial, nos Açores, com epicentro perto da freguesia do Capelo, informou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros. nacional Lusa nacional/sismo-de-3-6-na-escala-de-richter-sentido-na-_5e130a4d19454c1c0d2f01be





O sismo de 3,6 na escala de Richter foi registado pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) às 07:38 locais (06:38 em Lisboa) de hoje na ilha do Faial com epicentro a cerca de 33 quilómetros a oeste do Capelo.

De acordo com a proteção civil, o sismo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercali Modificada na freguesia da Feteira, concelho de Horta, na ilha do Faial.

Desde 03 de novembro que a zona oeste do Faial tem vindo a registar um aumento da atividade sísmica.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

