Sanders com mais votos no Iowa, Buttigieg lidera nos delegados O Partido Democrata começou hoje à noite a divulgar os resultados eleitorais do 'caucus' do estado do Iowa para escolher o candidato presidencial, com Bernie Sanders a liderar nos votos e Pete Buttigieg na métrica designada "Delegados-Equivalente".





Problemas técnicos impediram a divulgação dos resultados na segunda-feira e apenas permitiram que fossem publicitados 62% dos sufrágios, ignorando-se ainda quando serão conhecidos na totalidade.

Os resultados pouco depois das 23:00 de hoje (hora de Lisboa) indicam que Buttigieg, que foi presidente da Câmara de South Bend, no estado de Indiana, tem 26,95% destes delegados-equivalente, seguido por Sanders, com 25,09%, Elizabeth Warren, com 18,26%, e Joe Biden, com 15,59%.

Esta métrica, explicada no sítio do meio eletrónico Vox, corresponde à ponderação dos votos expressos nas cerca de 1.600 assembleias e traduzi-los em delegados do estado a atribuir aos candidatos para a convenção final de escolha do candidato presidencial democrata.

Mas na métrica dos votos, divulgada pelos democratas este ano pela primeira vez, Sanders lidera com 27.088 (24,53%), à frente de Buttigieg (23.666), Warren (20.848) e Biden (16.179).

Os outros candidatos têm votações muito inferiores, ou mesmo insignificantes: Amy Klobuchar (14.032), Andrew Yang (5.760), Tom Steyer (1.879), Michael Bloomberg (112), Michael Bennet (96), Deval Patrick (46) e Tulsi Gabbard (12).

Buttigieg já reagiu aos resultados conhecidos e declarou aos seus apoiantes reunidos em Manchester, no estado do New Hampshire, que foi uma "vitória fantástica".

Nas suas declarações, recordou que a sua campanha "começou há um ano, com quatro (colaboradores) permanentes, sem qualquer nome conhecido, sem dinheiro, mas com uma grande ideia".

O facto de, um ano depois, "esta campanha se ter colocado na cabeça da corrida para substituir o presidente atual (...) representa uma vitória fantástica".

