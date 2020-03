Quadro de Van Gogh roubado de museu holandês Um quadro do pintor holandês Vincent Van Gogh foi roubado durante a noite, de um museu perto de Amesterdão, fechado devido à pandemia do novo coronavírus, anunciou a instituição. nacional Lusa nacional/quadro-de-van-gogh-roubado-de-museu-holandes_5e8205e1b06c74195b27145f





O museu Singer Laren, que alberga a coleção do casal norte-americano William e Anna Singer, anunciou o roubo do quadro "O Jardim do Presbitério de Neunen com Figura Feminina", datado da primavera de 1884 (com etiqueta posterior, de 1885, aplicada no verso), cedido pelo Museu Groninger, que terá ocorrido durante as primeiras horas de segunda-feira.

O diretor do museu, Evert van Os, disse, citado pela agência Associated Press, que a instituição estava "zangada, chocada e triste".

O roubo ocorre no dia de aniversário de Vincent Van Gogh, artista nascido em 1853, e que veio a morrer, em França, em 1890.

O museu contém obras de períodos como o Modernismo, Neoimpressionismo, Expressionismo, Cubismo, entre outros.

