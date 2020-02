PSP admite uso da força para deter mulher no Cais do Sodré em Lisboa

A PSP admitiu hoje que teve de recorrer ao uso da força para deter uma mulher suspeita de integrar um grupo que causou distúrbios no domingo na zona do Cais do Sodré, em Lisboa.

