PS admite cenário de estado de emergência O PS considerou hoje que a aplicação das leis de proteção civil e saúde têm sido, até ao momento, adequadas para responder à pandemia de Covid-19, mas admite o cenário do estado de emergência. nacional Lusa nacional/ps-admite-cenario-de-estado-de-emergencia_5e6f7a472259591961038d79





Em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da bancada do PS Pedro Delgado Alves evitou tomar uma posição definitiva, a três dias do Conselho de Estado em que o tema estará na agenda, por iniciativa do Presidente da República, mas esclareceu que os socialistas "não têm uma posição contra" esta medida.

"Não suscita um problema. Veremos. A avaliação far-se-á caso a caso, mas se se confirmar que é adequado e é mais agilizador avançar para isso, obviamente que todas as medidas que ajudem a prevenir e a conter o surto são de implementar".

NS // SF

Lusa/fim