Proteção Civil alerta para agravamento do tempo nos grupos central e ocidental dos Açores A Proteção Civil alertou hoje para um agravamento do estado do tempo nas ilhas dos grupos ocidental e central dos Açores, devido à aproximação de uma superfície frontal fria.





Numa nota enviada às redações, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), foi emitido aviso amarelo para as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) devido às previsões de agitação marítima, com ondas de noroeste de seis a sete metros, no período entre as 14:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de sábado e as 00:00 de domingo.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo é referente a precipitação, que poderá ser por vezes forte, no período entre as 00:00 e as 09:00 de sábado.

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo para aquelas cinco ilhas devido às previsões de agitação marítima entre as 18:00 de sábado e as 12:00 de domingo, devido à previsão de ondas noroeste de seis a sete metros.

A Proteção Civil dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

