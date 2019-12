PR reafirma importância da regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal O Presidente da República reafirmou hoje a importância de passar "da lei aos factos" o Estatuto do Cuidador Informal, frisando que são "milhares e milhares" aqueles "que não têm férias, nem sábados, nem domingos". nacional Lusa nacional/pr-reafirma-importancia-da-regulamentacao-do-_5e023dc1481fb512b599cb8f





"Todos esperamos que o seu estatuto, que está na lei, passe da lei, neste próximo ano, aos factos", afirmou hoje Marcelo Rebelo de Sousa, numa referência à regulamentação do Estatuto do Cuidador Informal, ao falar na cerimónia de entrega da Vela da Paz da Cáritas Portuguesa, no âmbito da operação "10 Milhões de Estrelas - Um Gesto pela Paz", hoje no Palácio de Belém, em Lisboa.

O Presidente da República frisou que "são milhares e milhares [aqueles] que não têm férias, que não têm nem sábados, nem domingos, nem paragens, nem diferenças entre dias úteis e não úteis porque a sua vinculação é constante, a sua missão é permanente, ao longo de todo o ano".