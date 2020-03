Portugal Fashion cria plano de contigência para 46.ª edição O Portugal Fashion está a criar um plano de contingência com o Governo para a 46.ª edição, que arranca dia 12, no Porto, devido ao coronavírus Covid-19, mas os planos do evento mantém-se "para já" sem alterações. nacional Lusa nacional/portugal-fashion-cria-plano-de-contigencia_5e5e6cb155217a1752f8e8aa





"Estamos em contacto com a Direção-Geral de Saúde (DGS) e com o Governo para a criação de um plano de contingência. As medidas que tomarmos serão sempre em coordenação com as autoridades de saúde, não estando prevista, para já, qualquer alteração ao plano normal, e habitual, do Portugal Fashion", disse hoje à Lusa fonte oficial do Portugal Fashion.

A DGS confirmou na segunda-feira os dois primeiros casos de infeção em Portugal, um homem de 60 anos e outro de 33, internados em dois hospitais do Porto.

O Portugal Fashion lembrou que a 'designer' Alexandra Moura, que vai apresentar os seus trabalhos no último dia do evento, viu o seu desfile no calendário oficial da Semana da Moda de Milão, em fevereiro, cancelado devido ao Covid-19.

O evento de moda do Portugal Fashion celebra este ano o seu 25.º aniversário com a campanha "25 Years Celebrating Talent" e a próxima edição, que acontece entre 12 e 14 de março, vai contar com cerca de 600 pessoas a trabalhar diretamente, entre equipas de produção e modelos.

O surto de Covid-19, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo duas em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

O Portugal Fashion é um projeto da responsabilidade da Associação Nacional de Jovens Empresários, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 - Programa Operacional da Competitividade e 3 Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

