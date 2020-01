Polícia Judiciária apreende 825 quilos de cocaína dissimulada em caixas de bananas

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 825 quilos de cocaína, com elevado grau de pureza, dissimulada no interior de caixas de bananas, no âmbito do combate ao tráfico de drogas por via marítima, anunciou hoje fonte policial.

