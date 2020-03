Pinto da Costa apresenta lista para recandidatura à presidência do FC Porto

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, entregou hoje a lista de candidatura à liderança dos 'dragões', que ocupa desde 1982, com vista às eleições para os órgãos sociais do clube para o quadriénio 2020/2024.

