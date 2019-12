Partidos remetem para terça-feira primeira reação à proposta do OE2020 Os partidos com assento parlamentar remeteram hoje para terça-feira uma primeira reação à proposta de Orçamento do Estado, que ainda não deu entrada na Assembleia da República. nacional Lusa nacional/partidos-remetem-para-terca-feira-primeira_5df805caccaad8798e81997e





Pelo terceiro ano consecutivo, devido à hora tardia em que o documento é entregue no parlamento, os partidos apenas comentam a proposta no dia seguinte à entrega do Orçamento.

Contactados pela Lusa, PS, PSD, BE, PCP, CDS, PAN, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e Livre remeteram para terça-feira a primeira reação ao orçamento, sempre depois da tradicional conferência de imprensa do ministro das Finanças, Mário Centeno.

O CDS-PP apontou as 12:00 como hora indicativa, numa reação que será feita pela líder parlamentar Cecília Meireles, enquanto o PCP indicou as 17:00 como horário mais provável, também pelo líder parlamentar, João Oliveira.

No ano passado, o documento foi entregue ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, às 23:48 e a conferência de imprensa apenas se realizou no dia seguinte.

Em 2017, o Orçamento do Estado foi entregue às 23:16, mas ainda se realizou a tradicional conferência de imprensa do ministro das Finanças.

