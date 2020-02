Países da África Ocidental fortalecem cooperação para enfrentar surto Os ministros da Saúde dos países que integram a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) anunciaram na sexta-feira que vão fortalecer a cooperação entre os países para enfrentar o surto do coronavírus Covid-19. nacional Lusa nacional/paises-da-africa-ocidental-fortalecem_5e47de2b91833112879f15e8





De acordo com a agência France-Presse, os governantes reuniram-se em Bamako, capital do Mali, com o objetivo de "fortalecer as capacidades das entidades nacionais e regionais em questões de vigilância, prevenção e deteção precoce" do coronavírus Covid-19.

Apesar de ainda não haver casos confirmados nos países que compõem a CEDEAO, os frágeis sistemas de saúde em África preocupam as autoridades, devido às consequências que poderão advir do aparecimento e propagação desta infeção vírica.