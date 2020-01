Obras de arte da Coleção BPN vão ser integradas na Coleção do Estado - Governo As obras de arte da Coleção BPN vão ser integradas na Coleção do Estado e serão apresentadas na terça-feira, numa cerimónia no Forte de Sacavém, em Loures, anunciou hoje o Governo. nacional Lusa nacional/obras-de-arte-da-colecao-bpn-vao-ser_5e2f02ad84a139129951a7a2





De acordo com o Ministério da Cultura, num comunicado hoje divulgado, a "cerimónia de apresentação das obras de arte da Coleção BPN, que serão agora integradas na Coleção do Estado", marcada para terça-feira de manhã no Forte de Sacavém, contará com a intervenção do ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A Coleção BPN é composta por cerca de 200 obras de arte reunidas pelo ex-Banco Português de Negócios (BPN), avaliadas em quatro milhões de euros.

O destino das obras aguardava decisão do Governo desde a nacionalização daquela instituição bancária, em 2008.

Este acervo era gerido pela Parups e pela Parvalorem, empresas criadas em 2010 para gerir os ativos e recuperar os créditos do ex-BPN, e cuja nova administração, liderada por Sofia Torres, iniciou funções em março do ano passado, substituindo o anterior presidente, Francisco Nogueira Leite.

JRS (AG) // MAG

Lusa/fim