Novo caso suspeito de infeção em Portugal - DGS Uma mulher proveniente de Milão, na Itália, foi hoje encaminhada para o Hospital de S. João, no Porto, por suspeita de infeção por novo Coronavírus, anunciou a Direção-Geral da Saúde. nacional Lusa nacional/novo-caso-suspeito-de-infecao-em-portugal-dgs_5e567f29b34dee12adbe9113





O caso foi validado pela DGS após avaliação clínica e epidemiológica, refere a autoridade de saúde em comunicado.

A mulher está internada no Hospital de São João, que integra o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e é um dos hospitais de referência para estas situações.

"A doente fica internada e serão realizadas colheitas de amostras biológicas para análise pelo CHUSJ", adianta a DGS.

Trata-se do 18.º caso suspeito de infeção por Covid-19 em Portugal. Todos os outros tiveram resultados de análises negativos.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.

O número de novos casos diários confirmados de coronavírus no resto do mundo ultrapassou pela primeira vez o que se verifica na China, anunciou hoje a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Com 411 casos na China e 427 no resto do mundo registados na terça-feira, "o número de novos casos fora da China ultrapassou pela primeira vez o número de novos casos na China", declarou o diretor-geral daquela agência das Nações Unidas, Tedros Ghebreyesus, na sede da organização em Genebra.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2.763 mortos e cerca de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

HN (APN) // HB

Lusa/fim