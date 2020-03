Navios de "pesca" russos desembarcavam homens para alegada assistência médica O Comandante Naval de Angola emitiu em 1961 relatórios secretos dirigidos ao chefe do Estado-Maior da Armada em que manifestava suspeitas sobre a presença de navios de pesca russos e o desembarque de tripulantes para alegada assistência médica. nacional Lusa nacional/navios-de-pesca-russos-desembarcavam-homens_5e64b61cb06c74195b1bd9c4





Num dos documentos, que a Lusa consultou no Arquivo Histórico da Marinha, em Lisboa, o comandante José Mexia Salema informa a hierarquia de um telegrama recebido, em 12 de maio, do governador do distrito de Moçâmedes (Namibe), dizendo que tinha entrado no porto um arrastão russo, mas não referindo o motivo da escala, que só no dia seguinte viria a saber.

"Tratava-se do desembarque de mais um tripulante, para ser operado de apendicite. Pelos vistos é uma doença muito frequente nos barcos soviéticos!", observa o oficial no documento.