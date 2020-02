Mulher encaminhada para o hospital S. João não configura caso suspeito - DGS A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu hoje que a mulher encaminhada para o Hospital de São João, no Porto, não configura um caso suspeito de infeção por novo coronavírus, não tendo sido realizadas análises. nacional Lusa nacional/mulher-encaminhada-para-o-hospital-s-joao-nao_5e4abe67f0a7d51282a38dc0





"Depois de investigada a história clínica e epidemiológica na presença da cidadã que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João, concluiu-se que o caso não configura um caso suspeito de infeção por novo coronavírus (covid-19)", refere a DGS em comunicado.

Nesse sentido, não se procedeu à realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Até à data de hoje todos os 10 casos suspeitos em Portugal não se confirmaram. Neste momento, "não está internado nenhum caso suspeito de infeção por novo coronavírus", sublinha o comunicado.

O coronavírus Covid-19 provocou 1.775 mortos e infetou cerca de 71.300 pessoas a nível mundial.

A maioria dos casos ocorreu na China, onde a epidemia foi detetada no final de 2019.

Além de 1.770 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

As autoridades chinesas isolaram várias cidades da província de Hubei, no centro do país, para tentar controlar a epidemia, medida que abrange cerca de 60 milhões de pessoas.

Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), há 45 casos confirmados na União Europeia e no Reino Unido.

HN // ZO

Lusa/Fim