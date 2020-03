Mulher detida no Caia está infetada e deixa 16 militares da GNR em quarentena A mulher detida junto à fronteira do Caia na posse de 5.080 doses de cocaína, está infetada pela doença covid-19 e obrigou 16 militares da GNR a ficarem em quarentena, disse hoje fonte daquela força de segurança. nacional Lusa nacional/mulher-detida-no-caia-esta-infetada-e-deixa_5e7f7f96fed2021973b27661





A mesma fonte indicou à agência Lusa que a mulher, de 36 anos, de nacionalidade estrangeira, detida na quinta-feira junto à fronteira do Caia, em Elvas, distrito de Portalegre, foi encaminhada na madrugada de hoje para o Hospital Prisional de Caxias.

Segundo a fonte da GNR, 16 militares do Destacamento Territorial de Elvas da Guarda Nacional Republicana (GNR), que estiveram em contacto com a mulher, estão em quarentena.

De acordo com a fonte da GNR, a mulher "começou na quinta-feira à noite, no posto de Elvas, a sentir dores e a apresentar sintomas de estar infetada pela doença covid-19", tendo afirmado ter estado "em contacto com pessoas supostamente infetadas".

A mulher foi encaminhada para o Hospital de Santa Luzia, em Elvas, tendo sido testada ao novo coronavírus na madrugada de sexta-feira e regressado às instalações da GNR, em Elvas, a aguardar o resultado do teste, que acusou positivo para a doença, segundo a informação prestada pelo hospital à GNR, na sexta-feira à noite.

O Tribunal Judicial de Elvas decretou na sexta-feira a prisão preventiva da suspeita, que por precaução, "por apresentar sintomas de estar infetada" com o novo coronavírus, não chegou a ser presente ao tribunal, de acordo com a fonte da força de segurança.

Na sexta-feira, fonte da GNR tinha indicado à Lusa que a suspeita ficaria a aguardar julgamento no Estabelecimento Prisional de Tires.

Segundo a GNR, a suspeita, detida por desobediência e tráfico de droga, tentou na quinta-feira passar a fronteira de automóvel, no sentido de Badajoz (Espanha) para Elvas, mas foi impedida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) por "não preencher os requisitos necessários para entrar em território nacional".

A mulher regressou a Espanha e posteriormente foi detetada a tentar entrar, a pé, em Portugal, junto à fronteira do Caia, num ponto de passagem não autorizado, tendo sido intercetada e detida, referiu a fonte da GNR.

Depois, ao ser efetuada a revista pessoal de segurança, foi detetado um saco oculto no vestuário da mulher, que continha a droga, indicou a mesma fonte.

Desde as 23:00 de 16 de março que está vedada a circulação rodoviária nas fronteiras terrestres, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto já se espalhou por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

TCA // HB

Lusa/Fim