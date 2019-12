Morreu o jornalista da agência Lusa Rui Parracho aos 64 anos O jornalista da agência Lusa Rui Parracho faleceu hoje, na Malveira, no concelho de Mafra, aos 64 anos, na sequência de paragem cardíaca, indicou fonte próxima da família. nacional Lusa nacional/morreu-o-jornalista-da-agencia-lusa-rui_5e09339b9057451c02f0ea0c





Nascido em Queluz, no concelho de Sintra, em 26 de setembro de 1955, Rui Parracho foi jornalista da agência Reuters e entrou depois para a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), em 1982.

Após a extinção da ANOP, para dar origem à Lusa - Agência de Notícias de Portugal, em 1986, trabalhou como editor adjunto da secção internacional e chefiou as delegações em Cabo Verde e em Marrocos nos anos 1980 e 1990.

Rui Parracho encontrava-se em situação de pré-reforma desde 2010.

Frequentou a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa na área de estudos anglo-americanos.

De acordo com a mesma fonte, o corpo estará no crematório de Rio de Mouro, no concelho de Sintra, pelas 13:00 de terça-feira, dia 31 de dezembro.

A cremação realizar-se-á, no mesmo local, pelas 14:00.

AG // MCL

Lusa/Fim