Em declarações aos jornalistas na sede da candidatura, em Lisboa, a quatro dias da segunda volta das diretas, Montenegro acusou Rio de, no passado sábado, ter insinuado que a sua candidatura andaria a oferecer lugares em troca de votos.

"Eu quero dizer aqui solenemente uma coisa: eu não convidei ninguém, eu não ofereci lugares a ninguém, mas não estou certo que o dr. Rui Rio e os seus apoiantes não andem a fazer isso um bocadinho por todo o país", afirmou, dizendo ter relatos de pessoas que lhe falam de "algumas abordagens" nesse sentido, sem concretizar mais.

Na madrugada de domingo, Rui Rio afirmou que todos os votos em si foram por "convicção", assegurando que não negociou nem vai negociar lugares.

"Não gosto de ver pessoas a lançarem suspeitas, insinuações para os outros, se calhar para esconder aquilo que fazem. Quero apenas dizer que eu não abordei ninguém nem ninguém da minha candidatura abordou ninguém com vista a trocar apoio por lugares, conforme foi insinuado pelo dr. Rui Rio no passado sábado", reagiu hoje Montenegro.

No entanto, reiterou, "parece que há pessoas que, com ou sem conhecimento do dr Rui Rio, andam a falei de eleições autárquicas, de listas para o futuro".

"Eu não o farei, absolutamente", afirmou.

