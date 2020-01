Ministra moçambicana da Cultura sai de orquestra da Casa da Música para ir ajudar o seu país A nova ministra da Cultura e do Turismo de Moçambique, Eldevina Materula, assumiu hoje que nunca teve aspirações para ser ministra do seu país, mas afirmou que sempre teve a "aspiração de ajudar Moçambique". nacional Lusa nacional/ministra-mocambicana-da-cultura-sai-de_5e25fd0b2713b21bf068ae4a





"Esta nunca foi uma aspiração minha: ser ministra. Mas foi sempre uma aspiração minha ajudar Moçambique e, por isso, eu faço o que faço em Moçambique com o projeto [de ensino] Xiquitsi", avançou hoje à agência Lusa a nova ministra da Cultura e do Turismo de Moçambique, a partir do Porto, cidade onde atualmente desempenha as funções de oboé solista, na Orquestra Sinfónica da Casa da Música.

A poucas horas de viajar para Moçambique, a ministra da Cultura e do Turismo de Moçambique declarou, por seu turno, que se sente "extremamente honrada" por ter sido nomeada para o cargo de ministra do seu país.