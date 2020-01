Ministério da Saúde disponibiliza locais para isolamento voluntário de portugueses de Wuhan O Ministério da Saúde vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan, na China, possam ficar em isolamento voluntário, anunciou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS). nacional Lusa nacional/ministerio-da-saude-disponibiliza-locais-para_5e3479ff9183311287981316





A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, convocou hoje ao fim da tarde uma conferência de imprensa para fazer um balanço do surto do novo coronavírus que foi detetado na China.

Graça Freitas admitiu que o grupo de portugueses que vai regressar da China é especial, por estar no "epicentro de uma nova doença".

A diretora-geral da Saúde indica que o Ministério disponibiliza instalações tranquilas e dignas para que possam estar em "isolamento profilático", desde que aceitem estas condições.

O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades com instalações para estes portugueses que regressam da zona de Wuahn.

Contudo, a DGS ainda está a receber opiniões de peritos para decidir se irá aplicar análises a todos os portugueses que vão regressar da China num voo especial.

