Milhares de pessoas esperadas no Carnaval de Loulé ajudam negócios em época baixa Milhares de pessoas são esperadas para o Carnaval de Loulé, um dos eventos mais tradicionais da cidade e com um impacto significativo na economia, segundo disseram à Lusa comerciantes com estabelecimentos no centro da cidade. nacional Lusa nacional/milhares-de-pessoas-esperadas-no-carnaval-de-_5e4e1499c935e51293a24a0d





Numa altura em que as decorações carnavalescas já enfeitam Loulé, vários comerciantes confirmaram à Lusa que o evento ajuda a dinamizar o comércio, atraindo visitantes de todo o país quando o Algarve ainda está em plena época baixa do turismo.

"O Carnaval é muito bom para o negócio", contribuindo para "vender bastante", revelou à Lusa Florentina Mendes, proprietária de uma pastelaria no centro da cidade, mesmo junto à avenida onde durante três dias decorre o corso carnavalesco.

O aumento de visitantes é visível "de ano para ano", destacou a comerciante, que considera o baixo preço dos bilhetes de acesso ao recinto - no valor de dois euros - como uma das mais valias para que se realizem excursões de "diversas partes do país", dando destaque à cidade.

As lojas que habitualmente preferem fazer o descanso do pessoal ao fim de semana, optam mesmo por abrir nestes três dias de Carnaval para aproveitarem uma altura "mais calma", procurando compensar o época baixa, revelou à Lusa Sílvia Martins, proprietária de um café.

A comerciante reconheceu que o evento atrai "cada vez mais pessoas" à cidade, com um aumento significativo de grupos "de fora do Algarve", ainda mais quando há uma "ajuda de S. Pedro", segundo as previsões de bom tempo para o Carnaval este ano, gracejou.

Duas portas ao lado, o proprietário de uma loja de ferragens confirmou à Lusa a importância do evento para a cidade, mas realçou que são "as lojas de produtos chineses, a hotelaria e a restauração" quem mais lucra com o Carnaval, admitindo que, ainda assim, o evento "mexe com a cidade".

Segundo o vice-presidente da Câmara de Loulé, Carlos Carmo, apesar de ainda não ter sido feito um estudo específico para aferir o real retorno do evento, é visível que são mais "milhares de pessoas que almoçam, pernoitam e transitam" no concelho,

"Não temos um dado concreto, mas temos a perceção do que é a dinâmica económica e a afluência para o evento versus o investimento da autarquia" afirmou, sublinhando que o evento já se tornou "numa referência" da região na época "pré-estival".

O autarca destacou que "pela primeira vez" foi inscrita no orçamento municipal uma verba de 375 mil euros para o Carnaval, "devidamente alocada e visível", num investimento que é semelhante ao do ano passado.

O cinema é o tema escolhido para a edição deste ano do Carnaval de Loulé, que sai à rua no próximo domingo, segunda e terça-feira.

Um total de 600 figurantes vão desfilar nas ruas e no topo dos 14 carros alegóricos que já estão a postos para o corso, um dos mais antigos do país, que conta com mais de 100 anos.

Os bilhetes de entrada no recinto mantêm o valor de dois euros, sendo as verbas arrecadadas em bilheteira distribuídas por instituições de solidariedade social do concelho e pelas coletividades que integram os grupos de animação do corso.

PYD (MAD) // MAD

Lusa/Fim