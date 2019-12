"Milhares" de habitações sem luz devido à depressão Elsa O fornecimento regular de energia elétrica foi interrompido hoje "em milhares de lares" devido ao mau tempo, sendo Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real os distritos mais afetados, anunciou a EDP Distribuição. nacional Lusa nacional/milhares-de-habitacoes-sem-luz-devido-a_5dfb881311db0d799fafc9b1





Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa disse não ser possível contabilizar o número concreto de habitações afetadas por esta falha energética por se tratar de uma "situação evolutiva".

As situações de interrupção de energia têm sido regularizadas, estando no terreno mais de 400 operacionais e 150 viaturas, refere a EDP, em comunicado.

Devido à depressão Elsa, que tem causado estragos por todo o país, a EDP Distribuição reforçou as equipas operacionais em todo o território, declarando "estado perturbado" na zona norte e interior do país.

"Ao ativar estes estados em situações de crise, a empresa garante o reforço das equipas operacionais, de forma a que estejam prontamente aptas a atuar na reposição do fornecimento de energia elétrica. Esta mobilização acontece em todo o território, prevendo-se a deslocação de equipas, de forma a garantir uma maior concentração de recursos nas zonas onde se verifica maior impacto", sublinha.

Na nota, a empresa adianta que os municípios mais afetados são, até às 13:00, Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos.

A EDP Distribuição mantém-se em articulação com as estruturas locais e nacionais da Proteção Civil, bem como em ligação permanente ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para garantia de informação atualizada, esclarece.

O IPMA emitiu para hoje um aviso vermelho para nove distritos devido à previsão de chuva forte e rajadas de vento superiores a 100 quilómetros por hora.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

SVF // JAP

Lusa/Fim