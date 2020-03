Memória do passado ainda mexe com os atores políticos e sociais - António Costa Pinto A memória do passado colonial ainda "mexe" com os atores políticos, sociais e com as famílias, porque está "digerido do ponto de vista oficial", mas ainda muito vivo na sociedade portuguesa, sustentou o investigador António Costa Pinto. nacional Lusa nacional/memoria-do-passado-ainda-mexe-com-os-atores_5e647f0ed2b618196e6794e7





"No plano político, sobretudo o que há para resolver é a memória da guerra colonial", disse o historiador e politólogo, em entrevista à Lusa, 45 passados anos sobre o fim da guerra e quase 60 sobre o início do conflito (1961 -- 1974/75).

"Em 1974/75 conhecemos um processo de democratização e descolonização simultâneo, em que uma parte dos portugueses ajustou contas com o passado autoritário do regime de Salazar, do Estado Novo, mas porque os atores da libertação e da construção inicial da democracia portuguesa foram militares, foram veteranos da guerra colonial, a memória da guerra demorou muito mais tempo a ser digerida, até porque passou pela integração - com a descolonização - de muitas comunidades, nomeadamente a dos famosos retornados e outros", observou.